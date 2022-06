È l’indicazione delle urne a Jesi, quando sono state scrutinate oltre la metà delle sezioni. Il secondo turno in programma il 26 giugno

JESI – Si va verso la sfida al ballottaggio, il 26 giugno prossimo, fra il candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo (Pd, Jesi in Comune, Repubblicani Europei, Con Senso Civico, Jesi Respira) e il candidato delle liste civiche della maggioranza uscente Matteo Marasca (Jesiamo, Patto per Jesi, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi). È l’indicazione delle urne a Jesi, stando ai dati forniti da 23 sezioni elettorali su 40.

Lorenzo Fiordelmondo Matteo Marasca

Fiordelmondo appare in vantaggio con il 45,51% dei voti, Marasca segue con 36,46%. Degli altri candidati in corsa, Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia) è terzo con l’11.55%. Seguono Marco Cercaci (Italexit- Popolo della Famiglia) col 4,13% e Paola Cocola (Lavoro e Libertà) con il 2,35%.

Sul piano dei voti alle liste, al momento il più votato (22 sezioni su 40) risulta essere il Pd con il 23,85%. Nella coalizione di centrosinistra raccoglie oltre il 12% Jesi in Comune, poi Jesi Respira al 5%, i Repubblicani Europei col 3,78%, Con Senso Civico al 3,37%.

Fra le civiche svetta Jesiamo 16,77%. Poi Patto per Jesi (7.5%), Orizzonte Jesi (7. 17%), Riformisti per Jesi (6, 18%).

Fratelli d’Italia è all’11,83%, Italexit al 3,4%. Per Lavoro e Libertà 2,46%, sotto l’1% il Popolo della Famiglia.