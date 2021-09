Elezioni 2022, il Psi confluisce nella lista civica Riformisti per Jesi

JESI – La lista civica Riformisti per Jesi annuncia l’ingresso del PSI cittadino all’interno del proprio progetto politico. Iniziano i primi movimenti in vista delle elezioni del 2022, quando il sindaco Massimo Bacci giungerà al termine del suo secondo mandato.



«È per noi fonte di grande soddisfazione che il Psi abbia deciso di intraprendere questo cammino assieme a noi – fa sapere la lista civica Riformisti per Jesi -. Quando ci siamo prefissi l’intento di riunire tutte le anime riformiste della città, all’interno di un unico percorso politico ma allo stesso tempo civico, abbiamo sempre sperato che il psi con la sua storia e i suoi valori ne entrasse a far parte. Ringraziamo quindi il coordinatore cittadino Enrico Brazzini e tutta la direzione del psi di Jesi. La casa dei riformisti jesini è aperta e in continua costruzione. A breve avvieremo un confronto con la città proponendo le nostre idee per il futuro e ascoltando le necessità della cittadinanza».



«Jesi – prosegue la lista civica – è una città importante per le Marche, la prossima amministrazione avrà l’ardo compito di lanciarla verso un nuovo sentiero di sviluppo economico sociale ed è nostro compito come riformisti quelli di disegnarlo a misura d’uomo in maniera pragmatica e non ideologica. Jesi riformista non sarà solo un progetto per le amministrative di Jesi ma vuole essere un seme piantato per il futuro di questa area politica. Quello che ci preme e appassiona è che questo percorso sia intrapreso a tutti i livelli dalla politica cittadina a quella nazionale».