Jesi, l’elettore positivo al covid o in isolamento può votare a domicilio

JESI – Domenica 12 giugno si vota per l’elezione del sindaco e del nuovo consiglio comunale. Urne aperte dalle 7 alle 23. Con una novità: anche i cittadini aventi diritto positivi al covid posso votare. L’elettore sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 può formalizzare la richiesta di esprimere la propria preferenza a domicilio, compilando un apposito modulo dopo aver fatto richiesta del certificato che attesti lo stato in cui si trova.

Il certificato può essere richiesto all’azienda sanitaria locale con le seguenti modalità:

– Online compilando un apposito format a cui si accede attraverso il seguente link: https://serviziweb.asur.marche.it/marche2022

– Telefonicamente al numero 071.2911675 attraverso l’operatore del call center che effettuerà per conto dell’utente la domanda on-line, nei giorni: da lunedì 6 a venerdì 10 giugno dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

A seguito della compilazione autonoma o assistita del format on-line, l’elettore otterrà una ricevuta numerata collegata allo specifico certificato (o un codice comunicato dall’operatore telefonico); tale ricevuta/codice dovrà essere indicata nella domanda di voto domiciliare o allegata nel caso di proceudra online.

La domanda può essere inviata via email all’indirizzo PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it oppure portata all’Ufficio Elettorale.

Qui le informazioni necessarie

Sono 32.457, vale a dire 129 in meno rispetto alle amministrative di 5 anni fa, gli elettori di Jesi chiamati alle urne per l’elezione del nuovo Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale. Sono le donne in maggioranza, pari a 16.870 unità, rispetto a 15.187 uomini. In corsa Marco Cercaci (Italexit, Popolo della Famiglia); Paola Cocola (Lavoro e Libertà); Lorenzo Fiordelmondo (Pd, Jesi in Comune, Repubblicani Europei, Jesi Respira, Con Senso Civico); Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia); Matteo Marasca (Jesiamo, Patto per Jesi, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi).