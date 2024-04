Simonetta con CoccoleBimbi alla Milano Design Week 2024

Per tutta la settimana del Salone del Mobile, il negozio monomarca del brand di Jesi ospiterà un'installazione di elementi d’arredo ideati da designer internazionali, in collaborazione con l’ecommerce CoccoleBimbi

Simonetta, azienda di abbigliamento kidswear con sede a Jesi, fa il suo ritorno alla Milano Design Week, con un progetto che unisce moda e design, rivolgendo il focus al mondo del bambino. Per tutta la settimana del Salone del Mobile, il negozio monomarca del brand in Via Manzoni 42, nel distretto del design di Brera, ospiterà un‘installazione di elementi d’arredo progettati per i più piccoli. Gli arredi esposti saranno ideati da designer internazionali, in collaborazione con l’ecommerce luxury kidswear CoccoleBimbi, prendendo ispirazione dalla sua iconica nuvola, e declinati in una palette di colori che realizza un creativo fil rouge con la collezione Spring/Summer 2024 di Simonetta.

L’iniziativa sarà celebrata con un evento in store su invito, il 16 aprile dalle ore 17, e con il lancio di una T-shirt in edizione limitata Simonetta x CoccoleBimbi, pensata per mamme e bambini, disponibile in negozio e online sui siti delle due aziende.

Simonetta nasce nella prima metà degli anni 50 per opera di Maria Bianca Mazzarini Stronati, la quale decide di aprire a Jesi una piccola sartoria per bambini. Il piccolo laboratorio si evolve fino a diventare nel 1981 una realtà industriale: la Simonetta S.p.a. Oggi è un’azienda leader specializzata nell’abbigliamento kidswear nel segmento lusso, presente in Italia e a all’estero sia con il proprio marchio che con i marchi in licenza, tra cui Roberto Cavalli, Fendi, Balman, Fay, Missoni. Da giugno 2017, Simonetta S.p.a. è una controllata di ISA seta S.p.a. e fa parte del gruppo Carisma. Nel 2022 Simonetta ha acquisito il marchio italiano Caffè d’Orzo, che diventa così il secondo house brand. La produzione annuale è di oltre 1.500.000 capi d’abbigliamento. Lo stabilimento principale conta oltre 170 dipendenti.