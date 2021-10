Studio Ing. Claudio Baldi: al servizio dell’imprenditoria marchigiana e umbra per tutelare il Made in Italy – VIDEO

JESI – «Il patrimonio di un’azienda è in grande parte costituito dal marchio e dalle proprietà industriali». Ne è convinto l’ingegnere Maurizio Baldi che, con i colleghi dello studio fondato dall’ingegner Claudio Baldi, consigliano gli imprenditori sul giusto modo di salvaguardare i propri segni distintivi.



Il percorso di consulenza, avviato da oltre 40 anni, riguarda le sedi di Jesi, Civitanova Marche, Pesaro e Foligno e serve un’ampia gamma di aziende operanti nel Centro-Italia: dalle start-up alle società più strutturate senza distinzioni di dimensione, fatturato e numero dei dipendenti. «Con il nostro pool di esperti professionisti – insiste Maurizio Baldi – forniamo la giusta consulenza anche nel momento in cui l’azienda si trova a voler operare su mercati esteri, assistendola in caso di eventuali contenziosi legali ai diritti sul proprio marchio».

Le policy, infatti, che riguardano l’Italia possono essere molto differenti da quelle applicate soprattutto nei paesi asiatici e, il mercato cinese, è uno di quelli di maggiore riferimento per il Made in Italy e il Made in Marche. Chi vi si trova ad operare deve essere debitamente tutelato.



La filosofia dello studio Baldi è di guardare soprattutto alla qualità del servizio mettendo a disposizione il know-how e le competenze acquisite, e puntando su una forte motivazione. Tra i plus anche l’interazione diretta, e personale, con il cliente che è consigliato grazie all’esperienza maturata nei vari settori e nel corso dei tanti anni di attività. «Vincere insieme è il nostro obiettivo», conclude Maurizio Baldi.