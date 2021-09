Investire nel futuro con i Giovani Talenti di Azimut

Era ottobre 2020 quando comunicavamo al mercato il rinnovato accordo per il terzo anno consecutivo della collaborazione con Bologna Business School per il Master in Wealth Management, unico in Italia.

«La scelta condivisa con BBS di dedicare questo Master ai giovani – anziché ai consulenti già affermati – rientra nel nostro forte impegno di Corporate Social Responsability. Investiamo nel futuro dei giovani Wealth Manager e al contempo attraverso la consulenza che presteranno prepariamo le nuove generazioni di clienti, che con il passaggio generazionale, avranno la responsabilità di gestire patrimoni familiari e aziendali importanti».

«A pochi mesi da quella data – conferma Monica De Pau – la nostra azione ha sviluppato un team dedicato a 16 Giovani Talenti, che accoglie partecipanti al Master BBS, figli di nostri Wealth Manager e giovani professionisti molto promettenti, che con orgoglio ho l’onore di guidare e coordinare».

Il team è inserito in Azimut Capital Management, Macro Area 4 (Emilia Romagna – Marche – Umbria), guidato da Monica Liverani (amministratore delegato), Roberto Martarelli (area manager) e Monica De Pau (team manager).

Azimut Gt-Giovani Talenti