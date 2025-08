Fabriano, Ariston Group: indicatori positivi di bilancio

FABRIANO – Principali indicatori positivi per Ariston Group, multinazionale di Fabriano, il cui cda ha approvato la semestrale al 30 giugno scorso.

Qualche numero

I ricavi netti ammontano a 1.292 milioni di euro, con un aumento dell’1,4% rispetto al primo semestre 2024 (+3,0% su base organica annua), di cui 644 milioni di euro nel secondo trimestre (+3,6% su base organica annua) grazie al miglioramento del business del riscaldamento; l’Ebit rettificato è pari a 66 milioni di euro, in crescita del 15,5% rispetto al primo semestre 2024, di cui 31 milioni di euro nel secondo trimestre, in aumento del 13,9%. Il free cash flow è di -14 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -24 milioni di euro del primo semestre 2024. Sono stati generati +3 milioni di euro nel secondo trimestre. L’indebitamento netto è pari a 680 milioni di euro, rispetto ai 603 milioni di euro di fine 2024, principalmente per effetto della stagionalità del free cash flow, della distribuzione agli azionisti e delle acquisizioni completate. Considerati questi numeri, il cda ha confermato la guidance per il 2025 (al netto degli eventuali dazi): crescita organica dei ricavi netti compresa tra +1% e +3% su base annua, sostenuti dalla ripresa della domanda di riscaldamento in Europa, dalla solida performance del segmento acqua calda e da un mix di prodotto più favorevole; margine Ebit rettificato 2025: superiore al 7%, trainato dall’attuazione del programma di efficientamento; le prospettive di medio termine restano invariate, con attese di una crescita organica dei ricavi netti mid-single-digit, sostenute dalla ripresa della domanda e da un mix più favorevole di prodotti e geografie.

Le dichiarazioni

«In un contesto geopolitico e di mercato globale complesso, il Gruppo Ariston resta focalizzato sull’esecuzione della propria strategia di crescita, combinando iniziative organiche e azioni di natura straordinaria per generare valore nel lungo termine. Abbiamo continuato a crescere organicamente e a concentrarci su investimenti di lungo periodo; in parallelo, abbiamo concluso una partnership strategica con Lennox per accelerare la crescita del nostro business nel riscaldamento dell’acqua in Nord America e completato due acquisizioni per rafforzare ulteriormente la nostra Divisione Componenti», il commento del Presidente esecutivo, Paolo Merloni.

«In linea con le nostre previsioni, il mercato si è progressivamente normalizzato nel primo semestre dell’anno. Il Gruppo Ariston ha continuato il percorso di crescita organica positiva, facendo leva sul nostro ampio portafoglio prodotti, la nostra tecnologia e le solide capacità industriali. Continuiamo a semplificare il nostro modello operativo, investendo al contempo in iniziative commerciali, digitalizzazione e ricerca e sviluppo per sostenere la crescita futura», ha concluso l’Amministratore Delegato, Maurizio Brusadelli.