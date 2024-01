Eccessi alcolici, danni e atti vandalici: il post Capodanno a Jesi

Danneggiamenti a un semaforo e in centro storico, nessuna problematica per i botti vietati anche nel comune di Jesi

JESI – Tanta gente per il Capodanno in piazza della Repubblica, con musica e animazione a cura di Daniele Baldelli e dj Bruno. Nonostante una pioggia fastidiosa, si è andati avanti a festeggiare fino a notte inoltrata. La serata di festa ad alta gradazione alcolica per molti si è tradotta in danni e atti vandalici in centro.

Ignoti hanno preso di mira l’impianto semaforico di viale della Vittoria all’intersezione con viale Papa Giovanni XXIII, che è stato danneggiato a colpi di bottiglia di vetro. Nottetempo qualche esagitato ha pensato bene di festeggiare scolandosi una bottiglia di champagne Moet & Chandon, per poi usare il contenitore come mazza per danneggiare il semaforo: sono state spaccate le lanterne del rosso e dell’arancione, nonché il supporto inferiore. La bottiglia è stata rinvenuta sul posto dalla Polizia locale e dai tecnici comunali che sono intervenuti per ripristinare la sicurezza dell’impianto, funzionante solo nella parte superiore.

Danni anche all’allestimento natalizio della boutique “Marchegiani Gioielli” di via Pergolesi, che nella notte è stata tagliata e parzialmente divelta. E’ stata la proprietaria, l’orafa jesina Maria Marchegiani, a rinvenire il danno. La Polizia locale non segnala danni a causa dei botti e petardi esplosi nella notte, anche in considerazione dell’ordinanza comunale che ne vietava l’utilizzo.