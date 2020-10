Jesi, due studenti del Galilei selezionati per lo Stem 2020

JESI – Sara Chiacchiarini e Viorel Ionut Bohotici. Sono i due studenti dell’I.I.S. Galilei selezionati, tra più di 100 richieste di partecipazione, per far parte del team di ricerca riservato solamente a 20 studenti meritevoli dell’Università Politecnica delle Marche, progetto Stem 2020. I due giovani frequentano rispettivamente della 5Bbs della 5Cbs del corso Biotecnologie Sanitarie.

L’università Politecnica delle Marche è risultata vincitrice dell’iniziativa “Stem 2020” bandita dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente ha coinvolto le scuole del territorio. Il progetto che seguiranno Viorel Ionut Bohotici e Sara Chiacchiarini del Galilei di Jesi offrirà loro un percorso di eccellenza in matematica, fisica, chimica e informatica e ha come fine quello di rendere gli studenti protagonisti consapevoli dell’apprendimento tramite l’utilizzo di modalità didattiche innovative, mediate da un uso mirato delle tecnologie, in modo da riuscire ad ottenere un impatto sull’apprendimento delle discipline affrontate a livello cognitivo, metacognitivo e affettivo.

L’accesso limitato a 20 studenti è stabilito sulla base del voto finale di chimica, matematica e fisica (microbiologia o chimica) degli ultimi due anni scolastici. Il progetto avrà inizio il 20 ottobre 2020 e terminerà il 3 dicembre. In totale gli studenti parteciperanno a 10 pomeriggi di formazione guidati da docenti dell’università e formatori specializzati, in modo da rendere il mondo della scienza ancora più fantastico e misterioso.