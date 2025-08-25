Due domeniche ecologiche a Fabriano con l’aggiunta della Festa dei Colori

FABRIANO – Per due domeniche, il 31 agosto e il 7 settembre, i cittadini di Fabriano potranno godere di un unico spazio libero da auto e traffico con l’iniziativa Domeniche ecologiche che prevedono la modifica temporanea della viabilità in viale Moccia: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15:00 alle 23:00 e divieto di transito dalle ore 16:00 alle 23:00, con eccezione per i veicoli di soccorso e di polizia. Così facendo, i due parchi verdi cittadini – Regina Margherita e Unità d’Italia – diventeranno un unico grande spazio dove famiglie, giovani e anziani potranno passeggiare, praticare sport e percorrere in bicicletta viale Moccia. «L’iniziativa intende sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale, promuovendo stili di vita più sani e una maggiore attenzione alla qualità dell’aria. Le Domeniche ecologiche favoriranno l’uso della bicicletta, il gioco del pallone, le attività sportive leggere e la libertà di movimento per le famiglie in un’area resa pedonale in sicurezza», si specifica in una nota del Comune di Fabriano.

Domeniche ecologiche a Fabriano

L’iniziativa

La giornata di domenica 31 agosto coinciderà inoltre con la Festa dei Colori, un evento che trasformerà viale Moccia e i giardini in un’esplosione di musica e divertimento, dalle ore 18.00 alle 23.00 sotto la conduzione di Lara Gentilucci. Il programma prevede tre lanci collettivi di polveri colorate, dj set e tanta musica; per chi lo desidera sarà possibile prenotare la propria food box direttamente allo Chalet entro le ore 18.00, per poi ritirarla dopo le 20.00 e proseguire così la festa anche oltre l’orario di cena. Le bustine dei colori saranno in vendita presso lo Chalet già dalle ore 17.00 e sarà disponibile anche la maglietta bianca, dress code ufficiale dell’evento, acquistabile sul posto. Per la cena, si potrà scegliere tra tre diverse box.