Due domeniche ecologiche a Fabriano con l’aggiunta della Festa dei Colori

FABRIANO – Per due domeniche, il 31 agosto e il 7 settembre, i cittadini di Fabriano potranno godere di un unico spazio libero da auto e traffico con l’iniziativa Domeniche ecologiche che prevedono la modifica temporanea della viabilità in viale Moccia: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15:00 alle 23:00 e divieto di transito dalle ore 16:00 alle 23:00, con eccezione per i veicoli di soccorso e di polizia. Così facendo, i due parchi verdi cittadini – Regina Margherita e Unità d’Italia – diventeranno un unico grande spazio dove famiglie, giovani e anziani potranno passeggiare, praticare sport e percorrere in bicicletta viale Moccia. «L’iniziativa intende sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale, promuovendo stili di vita più sani e una maggiore attenzione alla qualità dell’aria. Le Domeniche ecologiche favoriranno l’uso della bicicletta, il gioco del pallone, le attività sportive leggere e la libertà di movimento per le famiglie in un’area resa pedonale in sicurezza», si specifica in una nota del Comune di Fabriano.
L’iniziativa
La giornata di domenica 31 agosto coinciderà inoltre con la Festa dei Colori, un evento che trasformerà viale Moccia e i giardini in un’esplosione di musica e divertimento, dalle ore 18.00 alle 23.00 sotto la conduzione di Lara Gentilucci. Il programma prevede tre lanci collettivi di polveri colorate, dj set e tanta musica; per chi lo desidera sarà possibile prenotare la propria food box direttamente allo Chalet entro le ore 18.00, per poi ritirarla dopo le 20.00 e proseguire così la festa anche oltre l’orario di cena. Le bustine dei colori saranno in vendita presso lo Chalet già dalle ore 17.00 e sarà disponibile anche la maglietta bianca, dress code ufficiale dell’evento, acquistabile sul posto. Per la cena, si potrà scegliere tra tre diverse box.