Compra la droga online, arrestato un 20enne di Filottrano

Il ragazzo è stato trovato in possesso di 97 grammi di hashish, 20 di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante

FILOTTRANO – Aveva acquistato droga e materiale per confezionare le dosi su un sito di vendite illegali, ma è stato scoperto e arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Ancona. Nei guai uno studente di 20 anni di Filottrano, disoccupato. Il ragazzo, intercettato a bordo della sua auto ieri sera mentre era fermo in un parcheggio appena fuori Filottrano, è stato sottoposto a controllo e perquisizione sia personale che veicolare. Sotto al tappetino della vettura c’erano occultati 97 grammi di hashish.

La perquisizione, successivamente estesa alla sua abitazione, ha permesso agli agenti di rinvenire altri 19 grammi di marijuana, del materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 970 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato dunque arrestato per detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Stamattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ancona.

Sentito dal pubblico ministero dottor Giovanni Centini sulla provenienza dello stupefacente, il ragazzo ha ammesso di averlo acquistato online da un sito di e-commerce. La droga, il materiale rinvenuto in casa e il denaro sono stati sequestrati. Il Pm ha chiesto la misura dell’obbligo di dimora presso l’abitazione del giovane con divieto di allontanamento dalle ore 20 alle 7 del giorno successivo, ma il giudice nel convalidare l’arresto non ha ritenuto di accogliere alcuna richiesta. Pertanto il giovane è tornato in libertà in attesa del processo che sarà celebrato il 3 febbraio, visto che il difensore ha richiesto i termini a difesa.