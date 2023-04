“Dring” la bottiglia con salvagoccia incorporato presentata al Vinitaly 2023 – VIDEO

Dring, pensata dalla start up Techno For Future Srl, ha ottenuto un notevole successo in tutti i suoi modelli alla più importante manifestazione dedicata al vino

VERONA – Un quartiere fieristico di oltre 100mila mq, diciassette padiglioni tra fissi e tensostrutture al completo, diventati il più grande centro internazionale del vino italiano e non solo, con più di 4mila aziende in rappresentanza di tutto il Made in Italy enologico e da oltre 30 nazioni. Ma Vinitaly promuove ed esalta anche i settori che ruotano attorno al vino e di cui spesso si parla troppo poco anche se questi sono all’avanguardia mondiale. Ecco allora che la bottiglia del vino diventa più igienica e sostenibile grazie alla start up italiana, ovviamente marchigiana che produce nel nostro paese, Techno For Future Srl. La bottiglia è dotata infatti di un dispositivo salva goccia incorporato che la rende più igienica e pratica rispetto alla soluzioni alternative che debbono essere inserite manualmente nel collo della bottiglia e che non sempre danno i risultati sperati…

Il video

Una bottiglia, Dring, che ci ha illustrato dettagliatamente l’inventore e product manager del brevetto Peppino Pellonara. Dring aiuta l’ambiente perché diminuisce lo spreco di acqua e l’uso di detersivo necessari per rimuovere le macchie dalle tovaglie. L’estetica e le dimensioni di una Dring sono identiche a quelle delle bottiglie più diffuse sul mercato. L’imbottigliamento, la tappatura e l’incapsulamento avvengono senza alcuna modifica alla attrezzatura e per l’apertura si usa il consueto cavatappi.

Le bottiglie “Dring” presentate al Vinitaly 2023

La bottiglia Dring ha avuto la sua presentazione ufficiale al Vinitaly ma ci sono già produttori, titolari di cantine importanti che l’hanno scelta per i loro vini, come Francesco D’Onofrio, titolare della cantina Palazzo Battaglini, che ha confermato come la sua azienda con questa scelta abbia fatto un decisivo passo avanti nel realizzare prodotti di qualità rispettosi della salute del consumatore e della salvaguardia dell’ambiente. Non a caso i vini della Cantina Palazzo Battaglini che utilizzeranno la soluzione Dring saranno venduti in anteprima su Etilika.it, uno dei principali siti di e-commerce dedicati al vino in Italia.

Insomma marchigiani in prima linea con inventiva, concretezza e idee importanti, come ci ha confermato a Verona Paolo Gioacchini, presidente della Techno For Future Srl che guarda già avanti pronto a concretizzare con Dring i primi risultati ottenuti e centrare nuovi traguardi. Il Vinitaly 2023 ha confermato come la nostra regione sia in grado di emergere nel mondo del vino in tutte le sue componenti.