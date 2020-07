Dramma della follia a Jesi, uccide la moglie e ferisce il marito

Il fatto è accaduto intorno alle 5,30 in zona ex Smia dove una coppia, Italo Giuliani presidente della Libertas e la moglie Fiorella Scarponi, è stata aggredita da un uomo. Sul posto polizia e carabinieri

JESI – Gravissimo fatto di sangue avvenuto questa mattina verso le 5,30 in una palazzina condominiale alle porte di Jesi, in zona ex Smia.

Una coppia, Italo Giuliani, presidente della Libertas e la moglie Fiorella Scarponi, 74 e 69 anni, è stata aggredita da un uomo.

Il luogo della tragedia

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un giovane che, dopo essersi introdotto nella loro abitazione, sfondando il vetro di una finestra, avrebbe aggredito la donna con un frammento di vetro colpendola fino ad ucciderla. Poi ha ferito il marito, Italo Giuliani che è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi. Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri con il comandante provinciale Cristian Carrozza e quello della Compagnia di Jesi, Simone Vergari.

Sembra che l’omicida, un ragazzo di 25 anni residente in zona, sia stato fermato dai carabinieri. Sono in corso gli accertamenti.

(Servizio in aggiornamento)