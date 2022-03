Jesi, una dose di marijuana in cambio di denaro: 30enne arrestato agli Orti Pace

JESI – Servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Jesi nel corso del weekend hanno setacciato la città. L’obiettivo perseguito è molteplice: il contrasto dello spaccio e della detenzione illegale di sostanze stupefacenti, della guida sotto l’effetto di alcool o di droghe e la prevenzione dei reati predatori. L’attività preventiva posta in essere dai militari jesini, consistita in concreto con il controllo di circa 300 persone e altrettanti 200 veicoli, ha consentito di accertare che 2 persone si erano messe alla guida sotto l’effetto di alcool. Dai riscontri è emerso che avevano un elevato tasso alcolemico, ben sopra l’1 mg/l. Sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Inoltre un ragazzo della zona è stato trovato in possesso di hashish di modica quantità, circostanza per la quale è scattata a suo carico la segnalazione alla Prefettura per l’uso personale.

I militari del Norm della Compagnia di Jesi

Il culmine dell’operazione preventiva si è raggiunto oggi, con l’arresto di un cittadino straniero, 30 anni residente in Vallesina, colto a spacciare una dose di marijuana in cambio di poche decine di euro. I militari dell’Aliquota Radiomobile di Jesi sono entrati in azione nel pomeriggio e hanno sorpreso l’uomo nella piena attività di spaccio. Alla vista delle divise, il 30enne ha tentato di disfarsi della sostanza ed eludere il controllo, ma tutti i tentativi sono risultati vani poiché gli operanti, subito raggiunti dai “rinforzi”, lo hanno bloccato e messo in sicurezza, poi hanno proceduto all’arresto. In totale sono stati sequestrati circa 25 grammi di marijuana suddivisa in dosi, rinvenuti sia dalla perquisizione personale che domiciliare. Addosso aveva anche denaro contante in banconote di piccolo taglio, probabile provento dello spaccio. Attende agli arresti domiciliari l’udienza di convalida dell’arresto che dovrebbe svolgersi domani al tribunale di Ancona. Teatro del rocambolesco arresto, i giardini “Orti Pace” di Jesi, in via Setificio, luogo di massima attenzione dei Carabinieri della Compagnia, unitamente a tutti i parchi e luoghi di aggregazione di giovani. Continueranno incessanti i controlli preventivi in tutta la città.