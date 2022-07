Doriana Ferretti, 60enne jesina è la vittima dell’incidente sulla Provinciale Sirolo-Senigallia

SENIGALLIA – Un altro incidente mortale nel Senigalliese. Ieri pomeriggio, lungo la Provinciale 2 Sirolo-Senigallia, nei pressi dell’intersezione con via Capanna, a perdere la vita è stata una donna di Jesi che viaggiava alla guida della sua Fiat Panda. Doriana Ferretti, questo il nome della vittima, aveva 60 anni. Originaria di Serra de’ Conti, abitava a Jesi. Avrebbe compiuto 61 anni a ottobre.

Ieri, verso le 16 mentre percorreva una strada fatta chissà quante altre volte, in direzione mare. Ma tra la rotatoria del supermercato “Sì con te” e il ponte dell’autostrada, la donna ha improvvisamente perso il controllo della sua auto andando a finire contro un albero. Un impatto violentissimo, in seguito al quale ogni disperato tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 si è rivelato purtroppo inutile. È stato anche annullato l’intervento dell’eliambulanza, richiesto dalla centrale operativa del 118 e il velivolo, alzatosi dall’ospedale di Fabriano, non ha fatto neanche in tempo ad arrivare sul posto che è dovuto tornare indietro. Sull’asfalto, nessun segno di frenata a indicare che forse, Doriana Ferretti potrebbe essere stata colta da malore alla guida e in seguito a quello, aver perso il controllo della vettura.

All’arrivo dei sanitari, la donna era già morta. Proprio un testimone, che viaggiava sullo stesso tratto di strada proprio dietro di lei, avrebbe riferito agli agenti della Polstrada l’esatta dinamica della tragedia: l’auto fuori controllo che sarebbe piombata contro l’albero, come se non vi fosse nessuno alla guida. Neanche un tentativo di tenere in strada l’auto, neanche un piccolo segno di sterzata o di frenata. Forse Doriana aveva perso i sensi e non ha potuto nulla per evitare l’impatto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.

La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata rimossa e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Senigallia. L’autorità giudiziaria non ha disposto alcuna autopsia, pertanto in giornata la salma sarà restituita alla famiglia per procedere con la sepoltura. Nelle prossime ore saranno fissati i funerali.