Donne e Cultura Marche per lo Iom: a Jesi una cena di solidarietà

JESI – Una serata di solidarietà per lo Iom Jesi e Vallesina. E allo stesso tempo un’iniziativa per ringraziare chi ha fondato e fatto crescere nel tempo questa attività di supporto ai malati oncologici del territorio, Anna Maria Trane Quaglieri. Ad organizzare la cena l’associazione Donne e Cultura regione Marche. «Tutta La nostra stima va ad Anna Quaglieri che con tenacia, costanza e grande forza ha saputo dare vita ormai diversi anni fa allo Iom, questa organizzazione di volontariato, apripista in regione per l’assistenza ai malati oncologici», spiega Graziella Vitali, la presidente dell’Associazione Donne e Cultura. Che prosegue: «Con questa serata vogliamo rendere omaggio ad Anna valorizzando la sua grande determinazione e ricordando che il ricavato della cena sarà devoluto interamente allo Iom che tanto ha fatto e fa per la comunità non solo jesina ma anche marchigiana. Ad Anna il nostro grazie».

L’appuntamento è per giovedì 23 novembre al Circolo Cittadino di Jesi, a partire dalle 19.30, nella Sala degli Specchi. Durante la cena saranno recitati brani in dialetto jesino dall’istrionico Figaro, al secolo Graziano Fabrizi. «La nostra associazione di donne, molto unite tra loro, è nata tredici anni fa – spiega Vitali –Con l’obiettivo di promuovere la cultura affrontando temi sociali, economici, ambientali valorizzando l’attività delle donne». Da qui la nascita del premio Donne e Cultura che ha omaggiato personalità e donne che si sono distinte nelle loro attività, in diversi settori come, tra le altre, Edi Ragaglia, Irene Bilotta, Francesca Merloni e Paola Togni. Madrina del premio Donne e Cultura è Paola Pierangeli Tittarelli, presidente degli Amici del Rof-Rossini Opera Festival.