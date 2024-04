Una donazione e la ribalta nazionale per l’ospedale Engles Profili di Fabriano

FABRIANO – Due buone notizie per l’ospedale Engles Profili di Fabriano: una donazione e una ribalta nazionale per le alte professionalità del proprio personale. Una nuova poltrona al servizio dei pazienti sottoposti a chemioterapia è da oggi in dotazione alla UOC Oncologia Medica dell’ospedale di Fabriano diretta dalla dr.ssa Rosa Rita Silva. La consegna ufficiale si è svolta alla presenza della Direzione Strategica Aziendale della AST Ancona, del primario, e di tutti quanti hanno contribuito alla raccolta fondi per il successo dell’iniziativa. Il dono proviene dalle ragazze e dai ragazzi degli Istituti d’Istruzione Superiore di Fabriano che, partecipando al “Project X – Carnival Edition”, la festa del Martedì Grasso alla discoteca Bohemia di Fabriano, hanno contribuito in maniera importante alla donazione. La serata, così come anche il pomeriggio con il Carnevale dei bambini con gli Angeli del Volontariato, era stata organizzata all’insegna della beneficenza con la collaborazione della Consulta Socio Assistenziale Umanitaria del Comune di Fabriano, il Rotary Club, Confindustria Ancona, l’Avis di Fabriano, Radio Gold come media partner. Dunque, la cerimonia di consegna ufficiale, alla presenza di Confindustria Ancona con Federica Capriotti, Presidente del Comitato del Comprensorio Fabrianese, del Rotary di Fabriano, con il socio Valentino Werner, di Nicola Paccapelo, gestore del Bohemia e di una rappresentanza degli studenti degli Istituti Superiori del territorio. Il Vice Presidente della Giunta e Assessore della Regione Marche con delega alla Sanità, Filippo Saltamartini, si unisce ai ringraziamenti «per l’importante donazione che migliora le condizioni di cura dei pazienti sottoposti a chemioterapia. Dagli studenti, dalle associazioni, dal volontariato e da tutti i partner che hanno costituito questa rete di solidarietà – conclude – giunge un bellissimo segnale di vicinanza per alleggerire il percorso di cura dei malati oncologici».

L’intervista

Il riconoscimento

Il Dr Daniele Aucone ospite della puntata “Il Mio Medico”, in onda su TV2000. L’intervista, realizzata dalla dott.ssa Monica Di Loreto, giornalista scientifico, è andata in onda mercoledì 11 aprile e registrata presso gli studi di via Aurelia a Roma. Nel corso della puntata è stato affrontato il tema della chirurgia protesica dell’anca artrosica. «L’approfondimento è stato l’occasione per fare il punto su una patologia che interessa una grande fetta della popolazione e che conosce un’importante evoluzione in termini di trattamento conservativo e soprattutto chirurgico», ha commentato Aucone a capo dell’equipe di Ortopedia dell’ospedale di Fabriano che nel 2023 è stata inserita dall’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali tra le migliori 19 ortopedie d’Italia su oltre 1400 selezionate. «Un risultato che premia il lavoro di un gruppo affiatato, ben organizzato e sempre alla ricerca di un costante di aggiornamento scientifico – afferma la Direzione Strategica Aziendale – e che conferma la bontà del lavoro dei professionisti che operano nel territorio dell’AST Ancona».