Donazione di farmaci e incontri sulla legalità: polizia e carabinieri di Fabriano vicini alla comunità

Non solo prevenzione e contrasto ai reati, polizia e carabinieri di Fabriano impegnati anche in attività tese al completo servizio dei territori in cui operano

FABRIANO – Non solo prevenzione e contrasto ai reati, polizia e carabinieri di Fabriano impegnati anche in attività tese al completo servizio dei territori in cui operano. Un esempio concreto, proprio questa mattina. In occasione delle Giornata di Raccolta del Farmaco, in programma dal 6 al 12 febbraio, anche il commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, interpretando lo stimolo di solidarietà ed universalità dell’iniziativa originato dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, ha effettuato una donazione alla Farmacia Comunale 1 di via Stelluti Scala destinata all’acquisto di medicinali da banco maggiormente richiesti da distribuire ai più bisognosi. «Si è trattato di un gesto di solidarietà semplice, ma condiviso da tutto il personale del commissariato di Fabriano nei confronti dei più bisognosi della comunità. Un ringraziamento speciale alle Dottoresse della Farmacia Comunale con le quali noi poliziotti abbiamo pienamente condiviso le finalità dell’iniziativa», fanno sapere gli agenti di polizia fabrianese. «Esserci sempre è la nostra mission. Esserci sempre vuol dire essere vicini alla comunità e ai cittadini, in prima linea e sempre in aiuto dei più bisognosi», le parole del Questore, Capocasa.

Incontri con le scuole dei carabinieri

Proseguono gli incontri sulla legalità organizzati dalla compagnia carabinieri di Fabriano, guidata dal capitano Mirco Marcucci. Incontri svolti in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Nei giorni scorsi ad essere coinvolti sono stati gli studenti del Liceo scientifico Vito Volterra di Fabriano. Tutte classi 5: le 4 di Fabriano e 1 di Sassoferrato. In tutto un centinaio di ragazzi, 40 circa in presenza, 60 collegati. Presente anche il capitano della Compagnia, Mirco Marcucci che, stimolato dagli studenti, ha trattato molti argomenti: Ruolo e funzioni forze di polizia, caratteristiche e reparti dell’arma dei carabinieri, il concetto di legalità, ruolo e funzioni della magistratura, principi costituzionali, internet, truffe.