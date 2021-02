Jesi, don Giuseppe Quagliani, positivo al Covid. Ricoverato in Terapia intensiva

JESI – Resta ancora ricoverato in terapia intensiva al reparto Covid1 dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, monsignor Giuseppe Quagliani, 82 anni, vicario generale della Diocesi di Jesi, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. La settimana scorsa, sottoposto a tampone – così come il vescovo don Gerardo Rocconi (72 anni) e il parroco di Pianello Vallesina don Alberto Balducci (55) – era risultato positivo al Covid-19.

Monsignor Giuseppe Quagliani aveva manifestato i sintomi del virus con una polmonite e febbre. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono costantemente monitorate e al momento non destano preoccupazione anche grazie alla fibra robusta e al temperamento grintoso. Domani (lunedì 22 febbraio) sarà sottoposto di nuovo al tampone.



Tamponi anche per il vescovo e per don Alberto, che attualmente sono in quarantena ma con condizioni di salute stabili. In particolare il vescovo non ha mai smesso l’attività pastorale, continuando da casa. Don Giuseppe Quagliani, parroco dal 1965, a novembre aveva lasciato l’incarico di parroco alla parrocchia di Sant’Antonio Abate dopo 13 anni. Lunga anche la militanza alla parrocchia di San Giuseppe, dove ha guidato la comunità dal 1974 fino al 2007. Dalla Diocesi rassicurano comunque che le sue condizioni non sono preoccupanti. La positività dei parroci e le quarantene precauzionali avevano imposto un turn-over delle messe e una riorganizzazione delle celebrazioni.