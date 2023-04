Lo attendevano i domiciliari per violenza sessuale, arrestato dalla Polfer di Fabriano

ANCONA – Oltre 2mila persone controllate e un arrestato: un uomo destinatario della misura applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Firenze per il reato di violenza sessuale e individuato dalla Polfer di Fabriano. Questo il bilancio della attività della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie di Marche, Umbria e Abruzzo nelle scorse festività di Pasqua, a seguito della intensificazione dei servizi di vigilanza del Compartimento competente per le tre regioni.

Sono state 148 le pattuglie impiegate nelle stazioni e 30 quelle a bordo dei treni, per un totale di 57 convogli ferroviari (circa 12 al giorno) che hanno visto la presenza degli agenti. Inoltre tre i servizi antiborseggio in abiti civili effettuati in stazione, 12 i servizi automontati lungo linea e nella stazioni prive di presidio fisso di Polizia Ferroviaria. Due infine i minori non accompagnati che sono stati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in Comunità.

Due sono risultate le persone indagate, rispettivamente dal personale di Ancona e Pescara: la prima non era in regola con la normativa relativa al permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari; la seconda per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara.