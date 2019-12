Docenti da Lituania, Macedonia e Spagna ospiti al “Galilei” di Jesi

Gli insegnanti delle scuole straniere e i loro colleghi dell'istituto cittadino sono stati impegnati in alcune attività che rientrano nel progetto "Being a Biomaker, no passports needed"

JESI – Formazione e non solo. Nuova esperienza per i docenti dell’IIS G. Galilei di Jesi, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Being a Biomaker, no passports needed” che vede coinvolte, oltre all’IIS G. Galilei, altre tre scuole di Lituania, Macedonia e Spagna.

E proprio in Jesi si è svolto, di recente, il primo meeting, durante il quale i docenti sono stati ospiti dell’istituto jesino. Una settimana densa di attività in cui si sono svolte lezioni teoriche e pratiche sulla spettrofotometria e microscopia. Sono stati definiti quindi i prossimi step del progetto che vedrà la sua conclusione nella primavera 2021 con l’accoglienza di studenti e docenti in Italia.

Durante il soggiorno, la scuola jesina ha accompagnato gli ospiti a conoscere un’importante attività del territorio, specializzata in Medicina Predittiva e Test Dna, la Bioaesis s.r.l. E poi visite ad Ancona a S. Ciriaco, e al teatro delle Muse.

«Questa esperienza ha permesso ai nostri docenti di conoscere nuovi aspetti della cultura europea grazie ai momenti di condivisione e di arricchire le proprie conoscenze dal punto di vista umano e professionale. Nei prossimi mesi si inizieranno gli incontri pomeridiani con gli studenti per portare avanti i lavori stabiliti nel progetto in preparazione della presentazione degli strumenti di laboratorio in Lituania», spiega in una nota l’IIS Galilei.

