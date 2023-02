JESI – Organizzato dal Liceo Artistico “Mannucci”, si terrà lunedì prossimo 27 febbraio alla multisala Giometti un incontro informativo sugli anni di piombo in Italia con la proiezione del film “Divergenze parallele” e successivo dibattito in sala.

Il film, che ripercorre quella drammatica stagione, è stato realizzato da un gruppo di studenti dell’Istituto Rossellini di Roma ed ha visto la collaborazione dell’Associazione Domenico Ricci che ricorda la figura dell’agente marchigiano di scorta ad Aldo Moro, ucciso durante il rapimento dello statista democristiano.

In sala, sarà presente il figlio di Ricci, Giovanni, che attraverso l’associazione tiene viva la memoria di chi si è sacrificato per la difesa della democrazia. Insieme a lui interverranno il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo ed il sindaco di Staffolo Sauro Ragni, paese dove è nato lo stesso Giovanni Ricci e insignito del riconoscimento di “Comune della memoria delle vittime del terrorismo”.

L’appuntamento – come ha ricordato il dirigente del “Mannucci”, ing. Luca Serafini – è rivolto in primis agli alunni del Liceo Artistico ma aperto alla cittadinanza. La proiezione è in programma alle ore 10, il dibattito terminerà entro le ore 13, il costo del biglietto è di 4,50 euro.