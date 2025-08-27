Distretto produttivo di Fabriano: tanti i nodi da affrontare in vista dell’autunno

Moltissime incognite e richieste sindacali per riconvocare i tavoli di crisi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, nello specifico per Beko Europe, Electrolux e per Fedrigoni

FABRIANO – Riapre il distretto economico produttivo di Fabriano tra moltissime incognite e richieste sindacali per riconvocare i tavoli di crisi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, nello specifico per Beko Europe, Electrolux e per Fedrigoni. Per quest’ultima si avvicina la scadenza dell’accordo per l’utilizzo della cassa integrazione per un anno, vale a dire fino a fine dicembre 2025, le ricollocazioni dei dipendenti ex Giano sembra essersi fermata.

La ripresa produttiva

Alla Beko Europe sono scattati gli ammortizzatori sociali per un’ottantina di dipendenti, su 110 complessivi, del centro Sviluppo e Ricerca, mentre gli investimenti previsti dall’accordo sindacale sottoscritto, vale a dire 62milioni di euro in tre anni destinati allo sviluppo di prodotto, processo e per ricerca e sviluppo, ancora non si vedono.

Inoltre, si sta procedendo alla firma delle uscite volontarie dalla newco turco-americana che prevede un incentivo fino a un massimo di 90mila euro a seconda dell’età anagrafica dei lavoratori che ne vorranno usufruire. Per settembre sia le Istituzioni regionali e locali che gli stessi sindacati di categoria chiedono che si ritorni al Ministero per fare il punto della situazione.

Electrolux e i sindacati hanno sottoscritto un accordo che prevede che gli operai del sito di Cerreto D’Esi lavorino sei ore a turno invece di otto, questo per abbattere il numero degli esuberi. La produzione che si effettua nel sito è di circa 82mila pezzo per quest’anno, in calo e vicina al numero dei 70mila pezzi, sogli al disotto della quale, i costi diventano insostenibili. Da qui la richiesta delle parti sociali di riconvocare il tavolo al Mimit, ultima riunione febbraio 2024.