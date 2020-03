Jesi, dieci offerte per Corso Matteotti. I lavori in estate

Il Comune proverà ad aprire il cantiere nei mesi più caldi al fine di sfruttare le belle giornate per andare spediti. Tre mesi per completare la gara d'appalto e individuare la ditta vincitrice

JESI – Corso Matteotti fa gola ai costruttori. Dieci le offerte per accaparrarsi l’appalto da 2,8 milioni di euro. Tre mesi per valutare le proposte pervenute e individuare il vincitore, così da aprire il cantiere nel mese di luglio.

Niente più marciapiedi. La nuova pavimentazione su un unico livello sarà la stessa di piazza Pergolesi, in «pietra tipo arenaria di Gorgoglione proveniente dalla Basilicata con finitura burattata o in subordine bucciardata». Ovviamente con fondo rinforzato per poter accogliere i veicoli. Non sono previsti elementi di arredo e nuova illuminazione, che saranno oggetto di un intervento successivo.

L’appalto sarà assegnato non sulla base del massimo ribasso ma con riferimento alla «offerta economicamente più vantaggiosa- spiegano dagli uffici comunali- che tiene conto, oltre che del prezzo, anche delle modalità di organizzazione e gestione del cantiere». Interessati 450 metri di Corso complessivi, dall’incrocio con via Mura Occidentali a quello con via Mazzini. Interessate pure alcune vie laterali: via Grizio, accanto a Bardi, e vicolo Angeloni, dove si trova la Fondazione Colocci. Un altro milione per i lavori lo spenderà Viva Servizi, per il rifacimento delle condutture idriche e fognarie.

Si partirà dal tratto antistante piazza Pergolesi per poi avanzare contemporaneamente in entrambe le direzioni a porzioni di 50-60 metri per lato. Previsti tre mesi di lavori per portare a termine ciascun tratto, con passerelle mobili il transito pedonale sarà sempre garantito». Un anno e mezzo, circa, il tempo previsto per ultimare il cantiere.