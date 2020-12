Jesi, dieci milioni di investimento sulla stazione ferroviaria

Il gruppo Rfi intende spendere tale cifra per riqualificare l'area, compreso il rifacimento del sottopasso. La questione in consiglio comunale

JESI – Nuova stazione ferroviaria, la questione approda in aula consiliare. Approfittando del Question Time, una residente del quartiere Prato ha chiesto delucidazioni sul progetto di riqualificazione di viale Trieste e via IV Novembre proposto dal gruppo Rfi, compresa la ristrutturazione del sottopasso e la realizzazione del capolinea degli autobus urbani (ipotesi lanciata dal Comune) al posto del piccolo giardinetto.

«Il gruppo Rfi – spiega l’assessore Cinzia Napolitano – intende riqualificare tutto il piazzale, il fabbricato a disposizione dei viaggiatori, il piazzale esterno, le aree pedonali, il park autobus, realizzando la nuova illuminazione e ristrutturare completamente il sottopasso, compresa la costruzione di ampie rampe d’accesso per ricucire le due parti di città. Complessivamente, 10 milioni di investimento. Metà giardino verrà “sacrificato”. Non verranno penalizzati comunque i residenti. Al contrario, il restyling valorizzerà tutta la zona, a vantaggio di chi ci lavora, ci abita e, in generale, della collettività».

Il progetto di riqualificazione della stazione di Jesi

L’assessore Roberto Renzi, dal canto suo, ha spiegato che non vi è affatto l’intenzione di ridurre i parcheggi a disposizione dei residenti. La cittadina che ha presentato il quesito si è comunque dichiarata non soddisfatta dalle delucidazioni ricevute. Si prevede, su carta per il momento, la rinuncia agli alberi per dare la possibilità agli autobus di effettuare le necessarie manovre.

Il “question time con i cittadini” consiste in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su argomenti di rilevanza generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica, riguardanti comunque problematiche inerenti il territorio comunale e di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta. Sono esclusi gli argomenti di interesse personale e/o riguardanti persone, nonché tutte quelle materie e/o casi trattati dalla Magistratura o comunque tutte quelle materie su cui è sospeso un giudizio da parte dell’Autorità Giudiziaria.