Diasen alla Milano Design Week 2025

MILANO – In occasione della Milano Design Week 2025, la rinomata galleria milanese Galleria Rossana Orlandi ospita “ANESIS, Natura, Benessere, CorkPhilia“, un’installazione progettata da Giuliana Salmaso con Diasen, azienda marchigiana leader nella bioarchitettura, che trasforma il cortile della galleria in un’oasi rigenerativa. Un’esperienza polisensoriale immersiva che celebra la Corkphilia, il sistema di finiture biofiliche a base di sughero lasciato a vista di Diasen, promuovendo design, benessere e sostenibilità in un legame diretto e sensoriale tra uomo e natura.

L’installazione “ANESIS, Natura, Benessere, CorkPhilia” si presenta come una piccola architettura monolitica dalla forma biomorfica, interamente rivestita in Diathonite, una biomalta a base di sughero, calce e pietra pomice creata da Diasen, che evoca le calde tonalità della sabbia e il fascino dei materiali mediterranei di prossimità. La sua texture morbida, visivamente e al tatto, amplifica il senso di armonia del progetto. Pensata come un viaggio esperienziale dal caos alla calma, l’installazione guida attraverso un percorso di trasformazione interiore. Varcata la soglia, si entra in una stanza a volta con un grande oculo centrale, le cui proporzioni richiamano il Pantheon. Lo sguardo, naturalmente invitato verso il cielo, crea una connessione simbolica tra l’essere umano e l’universo. Questa esperienza evoca le grotte iniziatiche del Paleolitico, suggerendo un viaggio simbolico di introspezione e rinascita. Guidati dalla luce, si arriva in un ambiente a cielo aperto, dove le calde tonalità materiche delle finiture Diasen creano un’atmosfera rilassante e invitano alla sosta. Un luogo dove il tempo sembra rallentare, permettendo di ritrovare il contatto con sé stessi e con la natura.

L’architettura di “ANESIS, Natura, Benessere, CorkPhilia” si fonda sui principi scientifici della progettazione biofilica, che dimostrano come oggi sia possibile creare ambienti indoor capaci di ridurre lo stress, ripristinare le risorse attentive e migliorare il benessere psicofisico di chi li abita. Il progetto dell’installazione è un’evoluzione del BIO.POD, ambiente immersivo per pause rigeneranti ideato da Giuliana Salmaso nel 2021, oggetto di una ricerca in psicologia ambientale coordinata dalla professoressa Francesca Pazzaglia, docente di Psicologia Generale presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova e direttrice del Master in Psicologia dell’Architettura e del Paesaggio presso lo stesso Ateneo. La ricerca offre indicazioni ai progettisti per creare ambienti che promuovano il benessere, in abitazioni, uffici, spazi commerciali e terapeutici.

«Volevo che l’installazione avesse un nome antico. Ho scelto ANESIS, che in greco significa pausa, ma anche rilassamento, allentamento di una tensione. Più che un’installazione, ANESIS è uno stato d’animo d’incanto e tranquillità. Un sodalizio tra linee sinuose, finiture materiche Diasen e luce. Un ventre accogliente, uno spazio vacuo in cui immergersi e uscirne rigenerati. Si arriva e, dopo una breve sosta, si riparte, portando con sé la profonda sensazione di armonia dell’essere umano con la natura. L’origine», racconta Giuliana Salmaso, progettista, Studio Giuliana Salmaso.

Per Diego Mingarelli, CEO di Diasen: «ANESIS” rappresenta perfettamente la nostra idea di un’architettura biofilica, basata sul sughero, sulla rigenerazione e sul primato delle forme arrotondate che incarnano il movimento rotatorio del braccio, l’andamento libero del pensiero e la simbologia di ciò che è legato ai sensi: la CorkPhilia fa vivere l’emozione sensoriale del contatto con la natura direttamente nel mondo dei materiali e del costruire e diventa strumento per migliorare la qualità della vita quotidiana, creando ambienti in grado di ridurre lo stress e favorire il benessere psicofisico, rendendo ogni spazio più sano e rigenerante».

L’installazione alla Milano Design Week 2025 testimonia l’impegno di Diasen nella ricerca di soluzioni innovative che coniugano estetica, funzionalità e sostenibilità. Un nuovo paradigma per l’architettura del futuro dove l’armonia tra l’essere umano e la natura diventa il fulcro del design.