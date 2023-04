Denunciato 30enne piemontese per estorsione ai danni di un 70enne di Fabriano

FABRIANO – Ricatto hard ai danni di un 70enne di Fabriano: richiesta di soldi per evitare gravi ritorsioni. Il pensionato ha ceduto inviando circa mille euro, ricaricando una postepay. Ma le richieste di denaro sono proseguite. L’uomo si è rivolto ai carabinieri che hanno identificato e denunciato per estorsione un 30enne, incensurato, residente in Piemonte. L’invito delle forze dell’ordine è di denunciare sempre, senza vergognarsi.

I fatti

I carabinieri della stazione di Fabriano hanno denunciato un 30enne, incensurato, residente in Piemonte, per estorsione. Vittima un fabrianese, 70enne. L’uomo, recentemente, ha iniziato a navigare in un sito internet di incontri piccanti. Ad un certo momento ha fornito anche il proprio numero di cellulare. Poco dopo, sia via cellulare che Whatsapp, ha iniziato a ricevere pressanti richieste di denaro. L’uomo è stato minacciato di gravi ritorsioni. Preso dal panico, il pensionato ha ceduto alle pressioni dell’estorsore. Ed ha versato, come richiesto, in una postepay circa mille euro. Chi aveva organizzato il tutto, però, non contento, ha continuato a minacciare e a fare altre richieste di denaro. Il 70enne, a questo punto, ha deciso di reagire non effettuando più alcun versamento di denaro e manifestando il suo proposito di denunciare quanto stava accadendo ai carabinieri. E così ha fatto. In caserma ha raccontato tutto ciò di cui è stato vittima. Dopo lunghe indagini, i militari di Fabriano sono riusciti a risalire all’autore dell’estorsione, a identificarlo e denunciarlo. Si tratta di un 30enne, incensurato, nato e residente in Piemonte. Dovrà rispondere del reato di estorsione.