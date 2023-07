Decesso dell’operaio al cantiere Amazon: i messaggi di cordoglio

JESI – La notizia del decesso dell’operaio 75enne campano, avvenuta questa mattina mentre stava manovrando una gru nell’hub del nascente polo Amazon ha destato un’ondata di commozione e di grande solidarietà. Sebbene sembra che il poveretto – specializzato gruista avesse avuto tutte le certificazioni mediche di idoneità per operare in quel ruolo – il malore che lo ha colto non gli ha lasciato scampo.

Immediatamente il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo ha contattato il Gruppo Amazon Logical srl e le forze dell’ordine per capire meglio cosa sia accaduto. «Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’Amministrazione Comunale tutta, esprime cordoglio per il decesso improvviso dell’operaio specializzato, avvenuto questa mattina al cantiere interessato dalla costruzione dell’hub logistico, in zona Coppetella – fanno sapere dal Comune – immediati sono stati i contatti con il Gruppo Amazon logical srl e con le forze dell’ordine che hanno raccolto gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Si tratta di una circostanza inquadrata dall’autorità competente come un decesso avvenuto per cause naturali. L’uomo stava manovrando un mezzo da terra quando è stato colto da un malore improvviso. Alla famiglia della persona coinvolta le più sentite condoglianze». Cordoglio anche dall’onorevole Irene Manzi, deputata marchigiana del Pd: «Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto in seguito a un malore nel cantiere Amazon alla Coppetella di Jesi. Una tragedia che colpisce. Le mie condoglianze ai suoi cari e ai colleghi di lavoro».

«Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità», dichiara l’executive account di Amazon Pietro Mazzoleni, mentre Interporto Marche alle condoglianze unisce una riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. «Il Presidente e tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo della società Interporto Marche SpA porgono le più sentite condoglianze ed esprimono la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto oggi nell’area del cantiere adiacente all’Interporto – fanno sapere – in questa triste occasione, ci stringiamo con profondo dolore al cospetto dei cari e dei colleghi del lavoratore, pur in assenza di qualsivoglia intendimento di giudizio sull’accaduto.

Interporto Marche ribadisce altresì la propria attenzione verso il tema delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori, nonché la propria disponibilità a collaborare con ogni parte sinceramente attenta e sensibile a tali temi».