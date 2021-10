A Jesi la dea bendata fa piovere 50.000 euro con un gratta e vinci

JESI – Colpo gobbo alla ricevitoria Paoloni di via Gallodoro, a Jesi, dove poco fa, verso le 16, una fortunata giocatrice ha grattato 50.000 euro.

Il biglietto vincente

E non è la prima volta che da Luigi Paoloni si vince, anzi, diciamo che capita piuttosto spesso. Oggi (22 ottobre) a essere baciata dalla Dea Bendata è toccato a una 50enne jesina, habitué del bar insieme al marito.

La coppia si era recata anche oggi per piccoli acquisti, poi la signora come colta da un’illuminazione, ha acquistato un biglietto del gratta&vinci “Maxi miliardario” da 20 euro. E gratta gratta, le è bastato un numero solo: il 32 che celava sotto la patina argentata un ricco montepremi di 50mila euro. Incredula e felice la vincitrice, così come felicissimi tutti i presenti e il titolare della ricevitoria Luigi Paoloni, spessissimo testimone di queste forti emozioni. «Siamo ovviamente felicissimi per questa nostra cliente, che è una habitué del bar insieme a suo marito, certamente questa somma la aiuterà», dice Paoloni che gestisce l’attività insieme ai figli Nicolò ed Edoardo.