Dati e sicurezza informatica, lo Studio Ing. Baldi a fianco della 365 di Jesi – VIDEO

JESI – «I sistemi informativi sono sempre più presenti nelle nostre vite, nelle aziende e nei processi produttivi. La nostra azienda costituita da un pool di tecnici altamente qualificati ed esperti è pronta a risolvere ogni giorno i problemi informatici dei propri clienti». Ecco come Luca Antonelli, amministratore unico di 365, spiega la mission aziendale della sua attività.

Quando si presenta un problema che riguarda i sistemi informativi e la cyber security, i clienti di 365 sanno di poter contare su un team di persone estremamente competenti e facilmente contattabili. «La differenza nella qualità del servizio – ricorda Antonelli – la fanno le persone e la loro capacità di prendere immediatamente in carico il problema ed avere poi la capacità e le competenze per risolverlo in tempi brevi». «Ai nostri clienti consigliamo di non sottovalutare mai i problemi di sicurezza e le conseguenze che ne deriverebbero per la loro attività».

La 365 è partner dello Studio Ing. Claudio Baldi. «La tutela da attacchi informatici del patrimonio di informazioni che lo Studio Baldi detiene necessita di un livello di sicurezza altissimo che noi siamo in grado di fornire per la serenità sia dello staff che, e soprattutto, delle aziende che si rivolgano a loro per tutelare marchi e brevetti», insiste Antonelli che, negli anni da partner e fornitore è diventato cliente.

«A nostra volta – aggiunge – l’ingegnere Maurizio Baldi ci ha informato delle problematiche alle quali saremmo potuti andare incontro non tutelando i nostri segni distintivi nei confronti delle aziende concorrenti, sostenendoci in un percorso che quindi procede con reciproca soddisfazione».