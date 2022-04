Cupramontana, un riconoscimento a medici, infermieri e volontari del centro vaccinale

CUPRAMONTANA- L’Amministrazione Comunale di Cupramontana ha voluto riconoscere, domenica 3 aprile, tutti i volontari che hanno partecipato e lavorato al corretto funzionamento del centro vaccinale covid-19. All’incontro, che si è tenuto nella sala consiliare, sono stati invitati i medici di famiglia, il pediatra di libera scelta, il personale sanitario, i volontari della locale Croce Verde, della Protezione Civile Comune e dell’associazione Bocciofila Cuprense che a vario titolo hanno contribuito nella gestione e nel controllo della pandemia.

La consegna degli attestati

Quelli del Centro Vaccinale sono stati numeri notevoli: 11 mila dosi somministrate, 400 dosi giornaliere, 500 dosi con i turni serali, 4 volontari sempre presenti per la compilazione dei documenti e dei check point. Il Sindaco Enrico Giampieri durante il suo discorso ha voluto sottolineare che «nei momenti cruciali nel quale il virus sembrava invincibile, si è intervenuti con intelligenza, rapidità ed efficienza».



«Non sono mancati però – continua il sindaco – anche momenti di affetto e di commozione nei confronti della dott.ssa Eleonora Pollonara e per il dott. Massimo Cruciani, protagonisti delle fasi più concitate ma che purtroppo non ce l’hanno fatta e che ora non sono più qui con noi. Tutti insieme siete e rimarrete il simbolo della nostra battaglia contro il virus, l’immagine più bella, quella che parla di solidarietà, di coraggio, servizio e cura», le parole conclusive del discorso del Sindaco, che ben riassumono la gratitudine di tutta la cittadinanza verso gli eroi della lotta al covid.