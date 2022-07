Cupramontana, torna l’appuntamento con la Notte del Verdicchio

CUPRAMONTANA – Il 23 luglio si rinnova l’appuntamento con la notte bianca che a Cupramontana non può che colorarsi di verde-verdicchio. Da più di dieci anni la Notte del Verdicchio è un appuntamento che coniuga la promozione della produzione principe delle colline cuprensi con la cultura. Tutto il calendario dell’evento si sviluppa nel centro storico della Capitale del Verdicchio, Cupramontana. La Notte del Verdicchio è a ingresso libero.

Dalle ore 16.00 Esposizione veicoli d’epoca in Piazza Cavour e via Marianna Ferranti, a cura di

Associazione culturale Cuprense veicoli d’epoca.

Dalle ore 18.00 apertura banchi d’assaggio dei vini di Cupramontana nei locali di Enocupra – MIG, iniziativa a cura della Associazione La Strada del Gusto di Cupramontana.

Ore 18.00 visite guidate “Borghi aperti” a cura di Noi Marche presso Musei In Grotta.

Dalle ore 19.00 Spazio Poesia presso il Chiostro di San Lorenzo – CARMI.

Ore 21:30 in Piazza IV Novembre spettacolo teatrale “Che la vita abbia un senso – l’arte che ispira”, di Beatrice Beltrani e Antonio Micori. La protagonista dello spettacolo ci condurrà nel “Grande gioco della Vita”, attraverso il lancio dei dadi e il superamento di prove previste durante il cammino.

Ore 21.30 Concerto di VILI MASCHI – Tributo a Rino Gaetano – LIVE 2022.

Penultimo appuntamento estivo con tutte le più belle canzoni di Rino Gaetano dalle più intime ai suoi più grandi successi in un live pieno di energia ed emozione! Un concerto allegro e divertente.

Ore 22.30 Palco Cavour concerto di Matthew Lee – Rock & Love tour.

Evento clou della Notte del Verdicchio con Matthew Lee, carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale. Nella sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e 7 album pubblicati (l’ultimo dei quali, “Rock & Love”, pubblicato per Decca / Universal nel 2020). Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset. La stampa inglese gli ha dedicato recensioni straordinarie definendolo “the genius of rock’n’roll”.

Ore 24.00 Concerto della band Verdicchio Sound System.

Band Ska/Raggae/Rocksteady formata da 8 elementi con una coinvolgente sezione fiati.

Infoline: Ufficio Turistico di Cupramontana (al M.I.G.) 0731780199. L’orario dell’ufficio è il seguente: ore 10:30/12:30 e 16:30/19:30.