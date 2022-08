Cupramontana, Noemi tradita a 47 anni da un malore fatale

CUPRAMONTANA – Tutto il paese è sconvolto dalla tragedia che ha colpito la famiglia Ferretti-Mancini per l’improvvisa scomparsa di Noemi. La giovane donna, 47 anni, è stata colta da un malore improvviso nel tardo pomeriggio di giovedì mentre si trovava nella sua abitazione a Cupramontana. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce verde di Serra San Quirico, ma a nulla sono valsi purtroppo i disperati tentativi di salvarla. Non c’è stato nulla da fare. Noemi si è spenta così, come un soffio, lasciando nel dolore il marito Adriano, la famiglia e i tantissimi amici.

Noemi Ferretti

La salma è stata composta alla Casa Funeraria di Bondoni a Castelplanio, oggi pomeriggio l’ultimo commosso saluto. I funerali saranno celebrati oggi (sabato 20 agosto) alle ore 17 nella chiesa di San Leonardo a Cupramontana, poi la sepoltura nel cimitero locale. Lascia nel dolore il marito Adriano Mancini, i genitori Giuliana e Umberto, il fratello Giorgio, i cognati Monia, Alessandro e Monia, i nipoti Alex, Dania, Mattia ed Elena e tantissimi amici, sotto choc per la notizia improvvisa e terribile della sua scomparsa. Tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social.

Noemi viene ricordata come una donna mite, sensibile e dolcissima, con un sorriso timido e il cuore grande. Mancherà a tantissime persone.