Cupramontana piange l’ex sindaco Fabio Fazi, scomparso a 66 anni

CUPRAMONTANA- La capitale del Verdicchio si stringe commossa in un abbraccio di conforto alla famiglia Fazi per la scomparsa, prematura e inaspettata, dell’avvocato Fabio, 66 anni, già sindaco del paese per due mandati. Era malato Fabio Fazi, da due anni combatteva e cercava di contrastare la malattia sottoponendosi a terapie e cure. Coraggioso, sempre col sorriso, ci ha provato in tutti i modi, ma non è bastato. Il male ha purtroppo avuto il sopravvento lunedì pomeriggio.

Fazi si è spento nella sua abitazione e la notizia del decesso è rimbalzata come una scheggia a trafiggere il cuore dei compaesani e di quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Professionista molto stimato e personaggio politico di spicco, aveva guidato Cupramontana per due mandati consecutivi, sostenuto da una lista di centrodestra. Ha indossato la fascia di sindaco dal 2001 al 2011, cedendola poi a Luigi Cerioni, attuale sindaco che tramite i social ha reso pubblica e ufficiale la triste notizia. «Abbiamo appreso con commozione e dolore la notizia della scomparsa del già sindaco avvocato Fabio Fazi – scrive il primo cittadino Luigi Cerioni – formulo le più care e partecipi condoglianze a tutta la famiglia. Un sentito ringraziamento per la passione e l’impegno che ha portato, protagonista della comunità cuprense a cui era profondamente legato». Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia Fazi che sono stati postati in rete con cui viene ricordato Fabio, uomo dal grande impegno politico, amministrativo e culturale per la sua Cupramontana. I funerali devono essere ancora fissati.