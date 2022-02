Cupramontana, malore improvviso fatale per un imprenditore di 56 anni

Inutili i soccorsi per l'imprenditore di 56 anni, accasciatosi a terra in azienda mentre stava parlando con un conoscente

CUPRAMONTANA – Malore fatale questa mattina 5 febbraio in un’azienda a Cupramontana. Purtroppo il malore improvviso è risultato fatale per un imprenditore di 56 anni, Maurizio La Monica, accasciatosi a terra mentre stava parlando con un collaboratore. Immediato l’allarme al 118, ma nonostante la tempestività dell’intervento che ha visto accorrere i sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Cupramontana, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano.

I sanitari si sono adoperati in un lungo massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare. La Monica è deceduto sul posto. Sono anche intervenuti i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso. La notizia, rimbalzata in paese, ha destato sconcerto e choc tra quanti conoscevano La Monica e tra i suoi familiari. Nelle prossime ore saranno fissati i funerali.