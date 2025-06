Cupramontana in lutto per il poeta Giuseppe Galeazzi

CUPRAMONTANA – Sono giorni tristi a Cupra, dove ci si sente più soli ora che Giuseppe Galeazzi, stimato e ben voluto poeta 84enne, ha terminato il suo viaggio terreno, per raggiungere la sua amata moglie Roma, mancata lo scorso mese di agosto. Giuseppe Galeazzi, un passato da barbiere poi da operaio, era profondamente innamorato di Cupramontana e ne raccontava con delicatezza e il garbo dell’età, tanti aspetti spesso difficili da cogliere.

Giuseppe si è spento ieri 25 giugno alla Casa di riposo dove era ospite, suscitando commozione anche tra gli operatori che gli volevano bene. Ha vissuto una vita troppo severa, ma lo ha sempre fatto affrontando le difficoltà come un’occasione per mettersi alla prova e per raccontare in versi il sacrificio, il dolore e l’amore. Una poesia intimista e autentica. La notizia della sua scomparsa è rimbalzata in paese velocemente, tutti lo conoscevano e lo apprezzavano, considerandolo un po’ la voce dei sentimenti del paese. E’ il sindaco Enrico Giampieri a ricordare Giuseppe con parole cariche di commozione, sia sulla sua pagina social personale che su quella istituzionale del Comune, a restituire valore alla persona che è stata Giuseppe per la sua comunità.

«A nome dell’intera comunità cuprense, esprimo con commozione e profonda gratitudine il cordoglio del Comune di Cupramontana per la scomparsa del caro Giuseppe Galeazzi, che ci ha lasciati il 25 giugno 2025, all’età di 84 anni, nella sua amata Cupramontana – scrive il primo cittadino – Giuseppe non è stato solo un concittadino stimato, ma anche un amico sincero, un poeta delicato, un uomo buono, che ha saputo donare parole, emozioni e pensieri alla sua terra e alla sua gente. Le sue poesie in dialetto cuprense, ogni anno dedicate con amore alla Sagra dell’Uva, al Santo Natale, alla Pasqua a momenti di vita Cuprensi sono divenute parte integrante della nostra identità collettiva: versi semplici ma intensi, capaci di toccare il cuore e raccontare la bellezza delle nostre tradizioni con la forza autentica del sentimento». La Fondazione Sagra dell’Uva, in particolare, si unisce nel ricordo di Giuseppe con riconoscenza, per l’impegno appassionato che l’anziano poeta ha sempre dimostrato, regalando ad ogni edizione della Sagra una poesia nuova, scritta col cuore, pensata per tutti, e donata alla memoria condivisa di Cupramontana. «Poeta dell’anima e della verità, Giuseppe ha intrecciato le sue rime con l’esperienza della vita, con il dolore e con l’amore, scrivendo per solidarietà, per gli ultimi, per chi lotta, per chi soffre. La sua voce è stata una carezza per la comunità, un invito a guardare dentro di sé e a non dimenticare mai che “se vuoi raggiungere la porta dell’amore, devi varcare la soglia del dolore”. Oggi, nella tristezza della perdita, sentiamo ancora più forte il valore delle sue parole e la bellezza del suo esempio. Cupramontana saluta un figlio autentico della sua terra, un uomo che ha saputo unire cultura, passione e impegno civile con una tenerezza rara», poi conclude il sindaco: «Ciao Giuseppe, la tua poesia continuerà a vivere tra le colline, nei cuori e nelle feste della tua Cupramontana».

Il funerale

La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale di Cupramontana, visitata oggi da quanti gli hanno voluto bene. I funerali saranno celebrati domani (venerdì 27 giugno) alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di San Leonardo, poi Giuseppe riposerà nel cimitero comunale dove potrà ricongiungersi alla sua amata Roma.