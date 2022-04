Cupramontana, grande dolore per Antonietta: si è spenta la titolare de “Il Punto”

CUPRAMONTANA – Il paese in lutto per la prematura e improvvisa scomparsa di Maria Antonietta Maiolini, 55 anni, la storica titolare della cartolibreria-edicola “Il Punto” di via Matteotti. Attività gestita da 25 anni insieme alla sua amica Claudia, considerata punto di riferimento anche per gli addobbi delle festività e bomboniere. Maria Antonietta si è sentita male nei giorni scorsi, soccorsa dal 118 è stata trasportata all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, dove purtroppo si è spenta ieri. Una veloce e terribile malattia non le ha lasciato scampo.

La notizia della tragedia getta sconforto e dolore tra le tantissime persone che la conoscevano e la stimavano, rimaste attonite e incredule. «Era una persona sempre gentile e affabile – dicono degli amici – umile, dolce e sensibile, pensava prima agli altri e a soddisfare le loro richieste, a renderli felici prima che al guadagno. Generosa e sorridente, lascia un vuoto immenso». La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio di Cupramontana, l’ultimo addio domani (martedì 5 aprile) alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Poggio Cupro, paesino dove abitava. Lascia nel dolore il fratello Mario, la sorella Anna, la cognata Giuseppina, i nipoti Michele con Giulia, Federica con Paolo e i parenti. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in favore dello Iom di Jesi e Vallesina. La tumulazione, nel cimitero di Poggio Cupro.