Cupramontana, investito al ritorno dal supermercato: gravissimo un anziano

CUPRAMONTANA – Gravissimo incidente quello avvenuto nel pomeriggio di venerdì, verso le 17,15 lungo via Matteotti, alle porte del paese. Un Suv condotto da un 45enne della zona ha travolto un anziano che stava tornando a casa dalla spesa. L’investimento è avvenuto lungo il rettilineo in prossimità del Consorzio agrario e del supermercato. L’uomo – A.B., 80enne residente nel quartiere – stava tornando a casa. Era andato a fare un po’ di spesa e forse stava in procinto di attraversare la strada, quando è sopraggiunto il suv che lo ha travolto. L’auto procedeva a bassa velocità, sia per la strada resa viscida dalla pioggia, sia per la scarsa visibilità di quel tratto punteggiato da pochi lampioni della pubblica illuminazione che rendono la zona insidiosa specie d’inverno. L’anziano in seguito all’impatto è stato sbalzato a circa due metri di distanza, a bordo strada, battendo però la testa sul terreno. Non ha più ripreso conoscenza. Immediato l’allarme da parte dell’automobilista al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza dei militi della Croce verde di Cupramontana, oltre a una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi di legge. L’anziano, stabilizzato sul posto, è stato trasferito d’urgenza con un codice rosso avanzato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Ha riportato un vasto trauma cranico. In nottata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici fin da subito si sono riservati la prognosi. Sotto choc il conducente del suv, che ha parlato con i carabinieri per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Non andava veloce, ma non l’ha proprio visto: questo avrebbe riferito più volte durante i disperati tentativi di soccorso.