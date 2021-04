Cupramontana, auto fuoristrada finisce contro un albero: ferita una donna

CUPRAMONTANA- Un incidente stradale autonomo si è verificato poco prima delle 13 lungo via Torre, a Cupramontana, nei pressi della cantina vinicola Bonci.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura – una Citroën C1 con a bordo una donna – ha perso il controllo, uscendo di strada in prossimità di una curva. L’auto avrebbe urtato un cespuglio che le avrebbe fatto da rampa, mandandola a finire contro uno degli alberi che punteggiano la strada, restando praticamente in verticale appoggiata sul tronco.

Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza della Croce verde di Jesi e l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. La donna al volante (una 54enne di origini romane) è stata estratta dalle lamiere dell’abitacolo dai sanitari e dai vigili del fuoco di Jesi, intervenuti sul posto con un’autobotte ed un mezzo 4×4. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri della Stazione di Cupramontana.

La donna, sotto choc ma cosciente, lamentava un forte dolore al braccio sinistro e al costato. Poco dopo sul posto è giunto anche il marito. Successivamente è stata trasferita in eliambulanza con un codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso. I pompieri hanno anche provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non sono stati interessati altri mezzi.