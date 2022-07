Cupramontana piange Mauro Cellottini, protagonista della vita sociale e politica del paese

CUPRAMONTANA – Una notizia dolorosa scuote il paese del Verdicchio. Stamane verso le 6 Mauro Cellottini, 70 anni, si è spento nella sua abitazione. Storico commerciante, personaggio molto noto per il suo impegno in politica e nella vita associativa di Cupramontana, ha perso la sua battaglia con la malattia. Un male che ha sempre affrontato con tenacia e grande coraggio, supportato in ogni momento dalla famiglia. Da 38 anni aveva gestito il negozio di alimentari di via Bovio, attività ceduta pochi mesi fa quando la malattia non ha più permesso a Mauro di continuare la vita di sempre al servizio della collettività che tanto amava. La notizia del decesso, circolata in paese nella mattinata, ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano e amavano. Punto di riferimento per tanti, Mauro Cellottini ha fatto parte della Pro loco, della vita associativa e sociale del paese ma anche di quella politica, militando al fianco dell’ex sindaco Luigi Cerioni nel “Progetto Cupra”. Da sempre impegnato con l’Anpi è stato sempre in prima linea nell’organizzazione delle manifestazioni della Liberazione. Proprio il 20 luglio scorso, sofferente ma combattivo, ha fatto la sua ultima comparsa nella sala consiliare del Municipio per commemorare l’anniversario del 20 luglio 1944 quando anche Cupramontana era stata liberata dal nazifascismo. Ha incontrato le delegazioni della Brigata Maiella e del Comune di Gessopalena (provincia di Chieti) dove è nata la formazione partigiana. Proprio l’ex sindaco Luigi Cerioni lo ricorda con commozione. «Ciao Mauro, sei stato fino all’ultimo respiro insieme a noi, compagno di impegno politico e insieme a tutti noi cuprensi. Grazie, un fraterno abbraccio a tutta la famiglia». Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati in queste ore alla famiglia. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio comunale del paese, da domani mattina alle 10 sarà possibile rendere omaggio con una visita. I funerali di Mauro Cellottini saranno celebrati giovedì 28 luglio alle ore 17 nella chiesa di San Leonardo. Lascia nel dolore la moglie Laura Cangi, i figli Nicola, Giacomo e Riccardo, il fratello Giorgio titolare del “Caffè Imperiale” di Jesi, i nipoti e tantissimi amici.