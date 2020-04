Coronavirus, al via a Cupramontana la consegna gratuita delle mascherine

CUPRAMONTANA – Al via la distribuzione gratutita delle mascherine per ogni famiglia. Il provvedimento è stato deciso dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Cerioni, attuale presidente della provincia di Ancona.

Il calendario per la distribuzione delle mascherine

«Dall’ultimo aggiornamento, verificato in data odierna, a Cupramontana risultano in quarantena 8 cittadini e risultano positive al tampone 5 persone – scriveva venerdì scorso Cerioni -. I prossimi giorni, le prossime settimane, entreremo in una nuova fase di questa emergenza sanitaria dove il virus non sarà ancora debellato e dove tutti noi dovremo imparare a conviverci. Dovremo adattarci, rivedere i nostri abituali comportamenti. Sarà necessario consolidare le misure di contenimento che abbiamo imparato ad osservare. La mascherina fornisce una valida misura di salvaguardia».

A tale proposito, quindi, si è deciso di distribuire i dispositivi di protezione individuale ai cittadini. «La scorsa settimana – informa il sindaco -, abbiamo consegnato 300 mascherine chirurgiche ( donate dalla Protezione Civile Regionale) alla locale RSA, alla Casa di Riposo e alla Croce Verde. Inizieremo quindi a distribuire, con la Protezione Civile, a ogni famiglia, una mascherina protettiva lavabile in doppio strato di cotone. Non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo prepararci insieme a ripartire».