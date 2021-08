Cupramontana, con Clarice Orsi è una sfida a tre per la carica di sindaco

Clarice Orsi, candidata a sindaco per la lista Tradizione e Futuro per Cupramontana è psicologa psicoterapeuta e insegna alla scuola primaria di Cupramontana

Sono ufficialmente tre le liste candidate alle elezioni amministrative di ottobre in cui si deciderà chi dovrà amministrare il paese di Cupramontana per i prossimi cinque anni. In corsa per ricevere la fascia tricolore dall’attuale sindaco Luigi Cerioni ci sono Laura Paolini, Enrico Giampieri e Clarice Orsi. Proprio lei l’ultima a presentare la candidatura con la lista “Tradizione e Futuro” per Cupramontana.

La proposta nasce dal lavoro di un gruppo di giovani che intende offrire un cambiamento positivo a Cupramontana. La candidata sindaco Clarice Orsi – psicologa e psicoterapeuta, insegnante alla scuola primaria di Cupramontana – è l’espressione di un percorso condiviso di intenti, maturati nel fervore civico e politico che alimenta il paese capitale del Verdicchio alla soglia del rinnovo dell’Amministrazione Comunale.

Il nome e il simbolo della lista racchiudono e sintetizzano il senso profondo delle linee programmatiche che guideranno il percorso: «Nella “Tradizione” sta l’attenzione alle piccole e immense ricchezze del territorio, alla sua storia, fatta di tempi e persone, alle radici del nostro paese – fanno sapere dalla lista – tutto questo, connesso ad una gestione orientata al “Futuro”, permetterà di proiettarsi con consapevolezza verso le importanti e decisive opportunità che coinvolgeranno Cupramontana nei prossimi anni, a partire dai fondi europei previsti per la regione Marche dal piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR)».

Clarice Orsi e il gruppo “Tradizione e Futuro” si dichiarano già aperti all’ascolto di problemi, idee e proposte della cittadinanza, invitando a farsi conoscere attraverso gli incontri di presentazione ufficiale della lista pubblicati anche sulla pagina Facebook dedicata.