Cupramontana: chiusura della filiale di Intesa Sanpaolo, il sindaco richiama la Regione

CUPRAMONTANA – Agitazione in paese dopo l’annuncio della chiusura della filiale della banca Intesa Sanpaolo che significherebbe un impoverimento per il territorio, ma anche un disservizio grave ai cittadini. A scendere in campo sul piano istituzionale è il primo cittadino, Enrico Giampieri, che in una nota richiama la Regione Marche alle proprie responsabilità e all’applicazione immediata della Legge Regionale 5/2025.

«In poche settimane la nostra comunità ha assistito a una sequenza di eventi che hanno suscitato indignazione e preoccupazione – spiega il sindaco – il 23 luglio e il 5 agosto 2025 il Comune ha scritto ai vertici di Intesa Sanpaolo e alle istituzioni regionali per chiedere chiarimenti e un confronto; il 5 agosto, in un incontro con i funzionari dell’istituto bancario, è emersa con chiarezza l’assenza di qualsiasi mandato decisionale da parte loro, segnando un dialogo sterile e privo di risposte; il 13 agosto, con una lettera ufficiale, Intesa Sanpaolo ha confermato la chiusura della filiale di Cupramontana per il prossimo 18 ottobre, giustificandola come parte del “piano di razionalizzazione territoriale 2022-2025”. Un annuncio che, oltre a giungere senza alcun preavviso o confronto istituzionale, appare in totale contraddizione con le dichiarazioni pubbliche della banca in materia di responsabilità sociale e con il quadro normativo regionale vigente».

Il sindaco Giampieri parla di incongruenze di Intesa Sanpaolo, poiché nella lettera del 13 agosto «Intesa Sanpaolo parla di “modernizzazione”, di “piattaforme digitali” e di “sportelli alternativi”, ignorando completamente la realtà di un territorio come il nostro, caratterizzato da una popolazione anziana e fragile, che non può contare sull’home banking come unico strumento di accesso ai servizi; la necessità vitale per famiglie, imprese e agricoltori di avere un interlocutore bancario radicato, affidabile e di prossimità; il ruolo centrale che Cupramontana ricopre come cuore produttivo del Verdicchio, presidio culturale e sociale dell’entroterra marchigiano. Sostenere che la chiusura possa essere compensata da “ATM, app, tabaccai e filiali accorpate” significa negare l’evidenza e abbandonare un territorio che genera valore e sviluppo, in aperto contrasto con i principi di equità territoriale e di coesione sociale». Nel suo sfogo il sindaco chiama in causa la Regione Marche per l’applicazione di una Legge Regionale che c’è e salverebbe la situazione. «Ricordo – scrive ancora Giampieri – che la Regione Marche ha approvato la Legge Regionale 17 aprile 2025, n. 5, che istituisce il Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base. Questa norma, già vigente, prevede chiaramente che il sistema regionale si faccia carico di prevenire forme di esclusione dall’accesso ai servizi bancari, soprattutto nelle aree interne; riconoscere il ruolo sociale delle filiali bancarie; promuovere soluzioni condivise per garantire ai cittadini e alle imprese servizi essenziali e di prossimità. Proprio per questo, con la mia lettera del 20 agosto indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, ho chiesto formalmente la convocazione immediata del Comitato per il sostegno del credito, affinché affronti il caso di Cupramontana e proponga soluzioni concrete, l’attivazione delle prerogative che assegnano al Comitato il compito di analizzare l’organizzazione della rete degli sportelli bancari per prevenire esclusioni e disuguaglianze; l’esercizio diretto, in deroga, dei poteri di impulso e coordinamento della Presidenza della Giunta, considerata la gravità e l’imminenza della decisione».

Il primo cittadino lancia anche un appello alla popolazione e alle istituzioni a continuare a sottoscrivere in maniera massiccia la petizione popolare avviata dal Comune e che, in pochi giorni, ha già visto aderire centinaia di firme, segno che la comunità non è disposta ad accettare in silenzio questa deriva.

«Invito tutti a farsi parte attiva in questa battaglia di dignità e di giustizia territoriale. Nel caso in cui la Regione non provvederà tempestivamente a dare concreta applicazione alla recente normativa, saremo costretti a organizzare un presidio ad oltranza presso la Regione Marche, finché questa vicenda non sarà discussa e risolta. La chiusura della filiale Intesa Sanpaolo di Cupramontana non è una questione tecnica – conclude il sindaco Enrico Giampieri – ma una ferita sociale, economica e culturale inferta a un territorio che ha sempre dimostrato vitalità, resilienza e capacità produttiva. È il momento che le istituzioni regionali dimostrino coerenza e responsabilità, passando dalle parole ai fatti e applicando una legge che oggi rappresenta l’unico strumento normativo in grado di fermare questa inaccettabile desertificazione bancaria».