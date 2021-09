CUPRAMONTANA – Progetto Cupra si presenta. La lista d’appoggio del candidato sindaco Enrico Giampieri invita la cittadinanza alla prima assemblea pubblica che si terrà giovedì 9 settembre alle ore 21, presso i Magazzini dell’Abbondanza, dove verrà illustrato il programma e presentata la squadra.

«Siamo un gruppo unito e forte degli obiettivi raggiunti, dei lavori da completare e dei progetti da realizzare – dicono -. Rinnoviamo con entusiasmo il nostro impegno e la volontà per il futuro di Cupramontana».Le linee di intervento individuate nel programma presentato sono Politiche del Lavoro e sviluppo, Promozione del territorio e turismo, Ambiente, Sostegno alle famiglie e Servizi Sociali, Istruzione, politiche giovanili – sport e associazioni, Cultura.

Questi, in ordine alfabetico, i nomi dei candidati di Progetto Cupra:

Bini Serena, 35 anni, insegnante scuola primaria

Di Guglielmo Valentino, 24 anni, studente universitario in Scienze Politiche

Dottori Corrado, 49 anni, laureato in Economia Politica, imprenditore agricolo

Durastanti Debora, 42 anni, Operatore Socio-Sanitario

Gironella Paola, 55 anni, cuoca professionista

Leoni Stefano, 68 anni, ingegnere libero professionista

Mennechella Maddalena, 36 anni, laureata in Scienze Politiche Relazioni Internazionali, barista

Morettini Giuliano, 41 anni, geometra e amministratore di condomini libero professionista

Nocchi Andrea, 54 anni, avvocato cassazionista

Sorana Stefania, 46 anni, insegnante scuola dell’infanzia

Torelli Luca, 42 anni, geometra tecnico di cantiere

Vincenzoni Anna Virginia, 76 anni, pensionata

In corsa anche l’avvocato Laura Paolini e la psicologa e insegnante Clarice Orsi, che rappresentano la discontinuità rispetto a Giampieri, assessore nell’attuale giunta guidata da Luigi Cerioni (in scadenza di secondo mandato).