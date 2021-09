L’avvocato è tornata a vivere nel Comune della Vallesina ed è pronta a sfidare gli altri due contendenti per lo scranno più alto

CUPRAMONTANA – Depositati la lista e il programma di Laura Paolini, la candidata sindaco di Cupramontana che, per scelta, è tornata a vivere in paese, dove la sua famiglia ha le proprie radici, «e dove ho colto una forte necessità di rinnovamento, libero e indipendente, di cui, con grande forza e al tempo stesso freschezza, mi farò portavoce».

Dodici le persone in lista. «Una ventata di novità – assicura la candidata sindaco Paolini – e uno sguardo finalmente inedito su un paese con grande voglia di rinnovarsi. Quello che ne scaturisce è un programma straordinariamente ricco e dettagliato, frutto di un lavoro durato mesi di ascolto e non un documento generico perché è ai cittadini che è rivolto ed è dunque giusto che esprima la loro voce e che sappia tradurre i loro desideri in qualcosa di concreto».

Compongono la squadra dodici candidati, espressione delle varie anime di Cupramontana:

Sergio Anibaldi

Lorenza Bracaccini

Gianluca Colazza

Eduardo Frick

Mauro Gagliardini

Marco Morettini

Giacomo Ortolani

Antonello Rinaldi

Beatrice Rossi

Simona Saloli

Anna Trucchia

Valter Zambelli

In corsa anche Enrico Giampieri, assessore uscente della giunta guidata da Luigi Cerioni, e la psicologa e insegnante Clarice Orsi. Si vota il 3-4 ottobre 2021.