A Cupramontana l’assemblea di Infioritalia. Appuntamento al teatro Concordia

CUPRAMONTANA – È stata scelta Cupramontana come sede dalla XXXVI Assemblea di Infioritalia. Sabato 25 settembre al nuovo Teatro Concordia. Nella “Capitale del Verdicchio” arriveranno rappresentanti da più parti d’Italia e una delegazione polacca di Uniejow, che collabora da alcuni anni con l’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci Infioritalia, come da consuetudine rappresenta anche l’occasione di visitare e conoscere la storia e le tradizioni dei borghi, paesi e città dove la passione e la maestria delle infiorate sono ben presenti.

«Ospitare Infioritalia è per noi un grande orgoglio e un’opportunità importante. La tradizione dell’Infiorata a Cupramontana ha una lunga storia e coinvolge non solo noi soci – afferma il gruppo infioratori cuprensi associati a Infioritalia, spesso in tour in varie zone d’Italia – ma tutto il paese. Da sempre, durante la settimana di preparazione dell’Infiorata per il Corpus Domini, in cui vengono realizzati 900 metri totali di tappeti fioriti, i cuprensi si attivano con entusiasmo e collaborazione, per contribuire alla realizzazione delle opere nelle vie di Cupramontana che attraggono anche molti turisti». L’assemblea autunnale sarà anche un incontro per programmare gli eventi 2022, anno caratterizzato dai festeggiamenti per il ventennale di Infioritalia.

Cos’è Infioritalia

Infioritalia è una realtà associativa, nata nell’anno 2002: mette in rete oltre 30 località italiane con la tradizione della vera Infiorata Artistica. Il principale obiettivo è quello di promuovere la conoscenza, la cultura e le tradizioni delle feste religiose e laiche delle Infiorate in Italia e nel mondo. Da alcuni anni ha allargato i propri orizzonti, con molte collaborazioni internazionali: Spagna, Germania, Portogallo, Lituania, America Latina.