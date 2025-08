Cupramontana, per l'anteprima di NotteNera c'è Gek Tessaro

Nel grande palco allestito in piazza Cavour a Cupramontana, lo scrittore e illustratore di libri per ragazzi dà voce e colore ai suoi “Bestiolini”

CUPRAMONTANA – Dopo i burattini del Teatro Medico Ipnotico a Serra de’ Conti, la seconda tappa di avvicinamento alla NotteNera 2025 ci porta a Cupramontana, dove giovedì 7 agosto (ore 21:30) si torna a ridere e sognare con il “teatro disegnato” di Gek Tessaro.

Nel grande palco allestito in piazza Cavour, lo scrittore e illustratore di libri per ragazzi darà voce e colore ai suoi “Bestiolini” grazie all’uso sapiente di una lavagnetta luminosa che trasforma il racconto in una vera e propria animazione.

Le immagini prodotte sul momento dall’autore con tecniche diverse che spaziano dall’acrilico all’acquarello, dal collage alla sabbia, vengono proiettate nel buio creando un un’atmosfera poetica e suggestiva. Ad arricchire ulteriormente la scena contribuiscono le ombre di sagome animate, figurine e personaggi cesellati nel metallo o nel cartoncino, che interagiscono fra loro, con la voce narrante e con la musica.

Gek Tessaro è un autore poliedrico, capace di muoversi tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro. Dal suo interesse per “il disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce il teatro disegnato. La tecnica originalissima con cui opera sulla sua lavagnetta, unita alla capacità di osservazione e di sintesi, si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci. Lo spettacolo, ad ingresso libero, rinsalda la collaborazione tra NotteNera e Comune di Cupramontana, per un appuntamento tout public con vista sul festival che ormai è consuetudine, come conferma l’assessora alla Cultura di Cupra Maddalena Mennechella: «L’Anteprima Nottenera a Cupramontana è ormai parte del nostro calendario estivo, un’occasione unica in cui la piazza ospita arte, stupore e magia. Siamo davvero felici di questa collaborazione tra comuni che porta cultura diffusa nel territorio e speriamo vivamente che si protragga nel tempo».

Nottenera a Serra de’ Conti

Intanto si avvicina l’evento principale di sabato 23 agosto, quando il centro storico di Serra de’ Conti si farà palcoscenico a cielo aperto per ospitare le mostre, i concerti, gli spettacoli di NotteNera 2025. Fitto l’elenco dei protagonisti: Davide Calvaresi, Collettivo Lambe Lambe, Giulio Santolini, Lorenza Zambon e Leila Ghiabbi per le arti sceniche; Michael Bardeggia, Roberto Catani, Stefano Fiorina, Edoardo Marconi, Jessica Moroni e Martina Vanda per le arti visive; Lucia Catalini, Perla Sardella, Giulia Cosentino, Andrea Martignoni e la selezione dei migliori cortometraggi internazionali dell’Animaphix Film Festival per il cinema d’animazione; i Dadamatto, Pietro Mio, Gaia Banfi, Strada Dj, Alessandro Gentili e Francesco Bufarini per la musica.

Come d’abitudine il programma si aprirà nel tardo pomeriggio con un frizzante torneo di briscola e con il tour tra le varie mostre e istallazioni guidato dalle direttrici artistiche Sabrina Maggiori e Carolina Mancini. Mentre gli altoparlanti diffonderanno i versi di Franco Scataglini “Tuto è corpo d’amore” che quest’anno danno l’impronta al festival, il critico letterario Massimo Raffaeli terrà una lectio magistralis sulla figura del poeta anconetano. Per tutta la durata dell’evento saranno inoltre disponibili punti ristoro e bar per rifocillare il pubblico.

Per restare in contatto con NotteNera basta seguire il sito e i canali social. L’ingresso alle anteprime e a tutti gli appuntamenti del festival è gratuito e senza prenotazione.