JESI – Rivivere le emozioni degli Europei di calcio si può. È sufficiente un bel romanzo edito dal gruppo editoriale Raffaello. Anzi, un libro illustrato da leggere e condividere con figli e nipoti. “Cuori da Campioni”, questo il titolo del libro realizzato dalla giornalista Monica Matano che ripercorre le storie mitiche di grandi calciatori che hanno brillato in campo e nella vita.

La prefazione del libro è di un celebre jesino, il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, in questi giorni in città per stare accanto ai genitori dopo la vittoria epica della finale di Wembley contro l’Inghilterra. E c’è anche un altro jesino fra i protagonisti di questo racconto, il disegnatore Francesco Morici, che ha disegnato uno a uno i campioni, interpretandone l’anima e immortalando i momenti più belli, ormai nel cuore di tutti. Fra questi, Calì, Meazza, Piola, Rivera, Riva, Scirea, Tardelli, Rossi, Baggio, Schillaci, Cannavaro, Buffon, Totti, Bertolini, Gama, Bonansea. E, appunto, mister Roberto Mancini.

Marco Tardelli

Paolo Rossi

Sara Gama

Roberto Baggio

Oltre alle gesta sportive, ai gol mitici e alle partite memorabili, si possono trovare episodi inediti e curiosità, per scoprire anche i lati umani di vere leggende del calcio. «Ragazzi, fatevi ispirare da questa lettura. Buon divertimento a tutti», il suggerimento di mister Mancini.

«Sono stato onorato di essere stato coinvolto in questo progetto per ragazzi – dice Francesco Morici -. E lo sono ancora di più per aver potuto rappresentare, da jesino, un orgoglio della mia città come Roberto Mancini. Altre società hanno già chiesto al gruppo editoriale Raffaello di pubblicare racconti per le loro squadre, entusiasti sia delle storie che dei disegni, ed infatti in autunno usciranno altri testi sempre sul calcio, con biografie in versione narrativa di calciatori rappresentativi».

Roberto Mancini

