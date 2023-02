JESI – Tre classi per un unico grande progetto: parliamo di “Cultura della legalità”, iniziativa a carattere nazionale promossa dall’Arma dei Carabinieri negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di tutta Italia. Questa mattina il comandante della Compagnia Carabinieri di Jesi capitano Elpidio Balsamo ha portato il progetto alla scuola secondaria di primo grado “Paolo Borsellino” (Istituto comprensivo Lorenzo Lotto) grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Sabrina Valentini. Il Capitano Balsamo, insieme all’appuntato scelto Giuseppe Lisco, è stato accolto da tre classi terze ed è salito in cattedra per una lezione speciale. La proiezione del video sulla nascita dell’Arma dei Carabinieri, sui suoi compiti istituzionali, sui reparti speciali e poi una chiacchierata con gli alunni – affrontata più da padre che da ufficiale dei Carabinieri, sulle tematiche più vicine al mondo giovanile: dalle droghe, consumo e abuso, spaccio e rischi per la salute fino all’uso/abuso dei social. In particolare si è parlato, in una bella interazione con i ragazzi, delle trappole della rete, il bullismo e cyber bullismo, i reati connessi alle nuove tecnologie, invitandoli a diffidare e a fare attenzione ai contenuti e alle informazioni che postano sui social. Si è parlato anche di Codice della strada e di patentino, poiché nelle classi terze molti ragazzini hanno già i ciclomotori. Inevitabile un passaggio sul senso della Costituzione e sul significato della legalità. Infine, il saper riconoscere, nelle diverse situazioni, la cosa giusta da fare, per sé stessi e per gli altri come cittadini attivi e responsabili. L’iniziativa, promossa in tutti gli istituti comprensivi anche della Vallesina, proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico come momento di confronto costruttivo con i ragazzi.

Il Capitano Elpidio Balsamo e l’app.scelto Giuseppe Lisco