Serra San Quirico: in strada con una pistola, poi rivelatasi falsa. Denunciato per ubriachezza

SERRA SAN QUIRICO – Una telefonata allarmata ai Carabinieri della compagnia di Fabriano, con la quale si segnalava la presenza in strada a Serra San Quirico di un uomo con una pistola. Il pronto intervento della gazzella, con i militari che sono riusciti a rintracciare l’uomo in breve tempo e a farsi consegnare la pistola, rivelatasi una pistola a gas, replica fedele di una pistola vera. L’uomo, un 60enne del luogo, è stato denunciato per ubriachezza.

I fatti

Nella nottata di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Fabriano hanno denunciato un 60enne di Serra San Quirico, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento della gazzella dell’Arma è scattato intorno alla mezzanotte, quando al 112 è pervenuta la chiamato di un cittadino del luogo, allarmato dalla presenza in via Leopardi di un uomo che, con atteggiamento sospetto, brandiva una pistola. Una segnalazione che ha immediatamente allarmato i carabinieri che si sono precipitati sul luogo della segnalazione. I Carabinieri hanno quindi immediatamente rintracciato il soggetto segnalato che, seppur pacifico, è apparso in evidente stato di alterazione etilica e che ha inizialmente negato di avere con sé un’arma.

I militari, però, hanno proceduto a una perquisizione personale e nella borsa a tracolla dell’uomo è stata rinvenuta una pistola a gas, di tipologia per la quale non è richiesto il porto d’armi (potenza inferiore a 7,5 Joule), ma di forma e caratteristiche esteriori perfettamente assimilabili ad un’arma vera. La pistola finta è stata quindi sequestrata e la persona controllata segnalata all’Autorità giudiziaria per urbiachezza.